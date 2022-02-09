Кабмин принял два решения по еПоддержке

Правительство Украины на заседании в среду, 9 февраля, приняло два решения по программе еПоддержка.

Так, срок использования тысячи гривен, выделяемой за вакцинацию от коронавируса, продлили с 4 до 9 месяцев со дня зачисления средств на счет.





С 14 марта утверждено выделение дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации.





Также Кабмин разрешил гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы использовать средства еПоддержки на оплату коммунальных услуг (с 28 февраля).





Кроме того, с 14 февраля лицами с инвалидностью I и II группы разрешили использовать средства на покупку лекарств.





С 19 января тысячу за вакцинацию на лекарства могут тратить граждане старше 60 лет.





Напомним, "вакцинальная тысяча" - это не наличные деньги, а сертификат для "культурного и спортивного развития украинцев".



