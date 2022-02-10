В Украине более 41 000 новых заболевших COVID-19

Вчера, 9 февраля, в Украине выявили 41 694 заболевших коронавирусом (днем ранее – 38 257). Больше всего новых больных СOVID-19 – в Одесской области (3918), Киеве (3880), Житомирской (2602), Львовской (2280) и Хмельницкой (2109) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По всей Украине вчера умерли 280 инфицированных (днем ранее – 240), выздоровели – 16 628 (17 063), были госпитализированы – 4128 (4385).

Официально сделали 157 551 тест (177 012). Методом ПЦР – 84 520 (85 412), ИФА – 6962 (7738), экспресс-тестов – 66 069 (83 862).

На утро 10 февраля в Украине зафиксировали 4 421 741 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 102 167 инфицированных, выздоровели – 3 729 976.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:





Киев – 3880 заболевших COVID-19 за сутки (днем раньше – 3864);

Винницкая область – 1001 (1000);

Волынская – 1118 (1120);

Днепропетровская – 2420 (2111);

Донецкая – 1545 (1881);

Житомирская – 2602 (1557);

Закарпатская – 928 (978);

Запорожская – 1423 (1431);

Ивано-Франковская – 1441 (750);

Киевская – 1373 (1314);

Кировоградская – 494 (344);

Луганская – 756 (774);

Львовская – 2280 (2161);

Николаевская – 957 (819);

Одесская – 3918 (3587);

Полтавская – 1523 (1454);

Ровенская – 1917 (2006);

Сумская – 1471 (1597);

Тернопольская – 1379 (1011);

Харьковская – 2016 (2293);

Херсонская – 1373 (1012);

Хмельницкая – 2109 (2093);

Черкасская – 1232 (1120);

Черновицкая – 1062 (929);

Черниговская – 1476 (1141).





Нет данных из временно оккупированных частей Крыма и Донбасса.





Аналитики Киевской школы экономики заявили, что Украина может выйти на пик заболеваемости коронавирусом в течение двух недель.





Минздрав прогнозировал под 60 000 заболевших за сутки на пике волны COVID-19.









В ВОЗ с осторожным оптимизмом предполагают: нынешняя волна коронавируса может стать последней для Европы.



