СБУ предотвратила теракт в Киеве

В Киеве СБУ задержала завербованного одной из белорусских госструктур агента, который готовил теракт в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.





Правоохранители задержали мужчину при попытке поджога автомобиля возле здания одной из киевских общественных организаций.





СБУ установила, что он также занимался запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений и осуществлял сообщения о псевдоминировании.





Также установлено, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.





Действия агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и дискредитацию Украины перед странами ЕС и гражданами Беларуси.





Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.





По данным следствия, агента завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Телеграм. Для связи с кураторами он использовал российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на банковскую карту.





Для совершения теракта злоумышленник приобрел автомобиль, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.





Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.





Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили гражданина Украины, завербованного во время поездки к родственникам в "ЛДНР" "спецслужбой ДНР".

