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Украина
10 февраля 22, 10:49
СБУ предотвратила теракт в Киеве
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Действия агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и дискредитацию Украины.
В Киеве СБУ задержала завербованного одной из белорусских госструктур агента, который готовил теракт в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали мужчину при попытке поджога автомобиля возле здания одной из киевских общественных организаций.

СБУ установила, что он также занимался запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений и осуществлял сообщения о псевдоминировании.

Также установлено, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.

Действия агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и дискредитацию Украины перед странами ЕС и гражданами Беларуси.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, агента завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Телеграм. Для связи с кураторами он использовал российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на банковскую карту.

Для совершения теракта злоумышленник приобрел автомобиль, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.


Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили гражданина Украины, завербованного во время поездки к родственникам в "ЛДНР" "спецслужбой ДНР".
Korrespondent
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