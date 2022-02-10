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Новости
Украина
10 февраля 22, 20:49
Кулеба – Франции: Путина предложения – заряженный револьвер
Кулеба
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Глава МИД недоумевает по поводу того, что во Франции находятся аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО умиротворит Путина

Так называемые "предложения" Кремля по "гарантиям безопасности" не предполагают обсуждения и приемлемых решений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии "Украина-Франция" во Французском институте международных отношений, передает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что ультиматумы, звучащие из Кремля в виде документов, просто не предполагают приемлемых решений.

"Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемы. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер", – сказал Кулеба.

Глава МИД выразил недоумение по поводу того, что во Франции и других странах демократического мира находятся "добровольные помощники", аналитики и эксперты, которые думают, что отказ Украины от НАТО способен умиротворить президента РФ Владимира Путина.

"Эта ложная логика противоречит историческим фактам", – сказал министр.

Кулеба напомнил, что в 2010 году Украина официально отказалась от евроатлантических устремлений, приняв специальный закон. В начале 2014 года, после четырех лет нейтрального внеблокового статуса, Россия оккупировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Мы были внеблоковой страной. Не было разговоров о вступлении в НАТО. Поддержка этого курса в Украине не дотягивала до 30%. Но танки все равно покатились. "Зеленые человечки" все равно появились в Крыму", – сказал глава МИД. 

Кулеба отметил, что внеблоковый статус Украины не умиротворит Путина и теперь, потому что дело не в нейтральности Украины, а в стремлениях России.

Напомним, Россия требует закрыть для Украины двери в НАТО и стянула войска к украинским границам. США и НАТО ей отказали.

19 января президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом. 

Британия пригрозила, что российские олигархи не спрячутся от санкций в случае вторжения.

4 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС закончил подготовку пакета санкций против России, которые введут в случае нового вторжения в Украину. Под прицелом ЕС находится и российско-немецкий газопровод Северный поток-2.
liga.net
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