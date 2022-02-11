Разговоры и маневры. Что происходит вокруг Украины

Дипломатические маневры вокруг Украины продолжаются, как и маневры российской армии у наших границ. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отправилась в Москву на встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. А премьер-министр Британии Борис Джонсон - в Брюссель для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем в Варшаву, на встречу с премьер-министром Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Тема встреч - естественно, Украина.

Единый фронт Британии

Британия готова удвоить число своих солдат в Эстонии, где около 900 британцев служат в батальоне усиленного передового присутствия НАТО, увеличить число своих боевых самолетов, базирующихся в юго-восточной Европе, отправить в Средиземное море два боевых корабля, а кроме того, уже на этой неделе отправить дополнительно 350 морских пехотинцев в Польшу.

Причем вслед за Джонсоном в тот же день в Брюсселе с Йенсом Столтенбергом встретился лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Как сообщает его партия, он заявил о полной поддержке линии правительства консерваторов в украинском вопросе.

Укрепление рубежей

В польский Жешув, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, в среду продолжили прибывать самолеты с американскими солдатами из числа тех трех тысяч, которыми США решили из-за ситуации вокруг Украины укрепить свой контингент в Польше и Румынии. Вашингтон подчеркивает, что на территорию Украины эти военные отправлены не будут и воевать, если что, не станут.

Кроме того, США продолжают срочную переброску военной помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников в среду сообщил, что в киевский аэропорт Борисполь прилетели один за другим два американских военных транспортника.

"Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов для украинской армии пока что", - написал вечером Резников.

Видео от Джонсона

Джонсон записал видео в поддержку Украины во время визита в штаб-квартиру НАТО.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать свою судьбу, и ищет свои альянсы, как и любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что стягивание российских военных к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности с момента завершения "холодной войны".

Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО обсуждает с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, что можно вместе сделать, чтобы Запад противостоял этой угрозе и чем помочь Украине.

"Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы иметь очень жесткий пакет экономических санкций, готовых к автоматическому применению, когда первый сапог российского солдата пересечет суверенную территорию Украины. Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые разворачиваются везде в странах восточных границ НАТО", – сказал он.

Также он сказал, что Британия продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, подготовленных в рамках британской миссии Orbital, но и о предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.

Учения на учения

В Беларуси, близ северной границы Украины, в четверг началась активная фаза российско-белорусских учений. В них, по оценкам западных стран, участвуют около 30 тысяч российских военных с современной техникой.

Одновременно, как ранее сообщил министр Резников, учения проводят и украинские военные.

"Сегодня у нас параллельно, зеркально уже проходят учения. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса. И это только полигоны, а еще будут отдельные площадки, где с 10-го по 20-е февраля будут проходить учение украинских Вооруженных сил с отработкой возможности применения украинских и Байрактаров и Джавелинов, и NLAW”, - заявил министр Резников.