СБУ сорвала операцию РФ с украинскими "титушками". Видео

СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.





По предварительным данным, спецслужбы РФ завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.





"Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тысячи каждому", - говорится в сообщении.





Сообщается, что кураторы заверили "титушек", что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.





Организаторы и их сообщники были задержаны в Киеве и области. Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.





Установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.





Кроме того, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды.





Группа получила задание участвовать в проплаченных массовых беспорядках в центре Киева в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители сработали на опережение и не допустили реализации этого плана.





По результатам обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.





В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.





















СБУ сорвала операцию спецслужб РФ СБУ













Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили завербованного жителя Харькова, который собирал сведения для ФСБ о разработках новейших систем оружия.

