СБУ сорвала операцию РФ с украинскими "титушками". Видео

Нанятые украинские граждане из криминальной среды должны были совершить провокации против населения России.
СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным, спецслужбы РФ завербовали троих жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.
"Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тысячи каждому", - говорится в сообщении.
Сообщается, что кураторы заверили "титушек", что после того как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании.
Организаторы и их сообщники были задержаны в Киеве и области. Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств. Они не раз привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.
Установлено, что злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, над Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.
Кроме того, один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды.
Группа получила задание участвовать в проплаченных массовых беспорядках в центре Киева в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда правоохранители сработали на опережение и не допустили реализации этого плана.
По результатам обысков было изъято огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.
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Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили завербованного жителя Харькова, который собирал сведения для ФСБ о разработках новейших систем оружия.