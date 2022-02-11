В Украине 41 тысяча новых COVID-больных за день

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Минздраве.

"За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

летальных случаев - 236;

выздоровело - 20 850 человек. За все время пандемии в Украине: заболели - 4 462 970 человек; заболели - 4 462 970 человек;

выздоровело - 3 750 826 человек;

летальных случаев - 102 403;

проведено ПЦР-тестов - 18 920 897. Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 369, медработников - 1247. Количество заболеваний в регионах в сутки: