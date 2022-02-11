В Украине 41 тысяча новых COVID-больных за день

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Минздраве.
"За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:госпитализировано - 3 936 человек;
За все время пандемии в Украине:заболели - 4 462 970 человек;
Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 369, медработников - 1247.Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 4104;
- Винницкая область – 962;
- Волынская область – 1185;
- Днепропетровская область – 2418;
- Донецкая область – 1953;
- Житомирская область – 1619;
- Закарпатская область – 767;
- Запорожская область – 1649;
- Ивано-Франковская область – 1070;
- Киевская область – 1279;
- Кировоградская область – 511;
- Луганская область – 717;
- Львовская область – 2951;
- Николаевская область – 1114;
- Одесская область – 4096;
- Полтавская область – 1451;
- Ровенская область – 1499;
- Сумская область – 1857;
- Тернопольская область – 1126;
- Харьковская область – 1995;
- Херсонская область – 1577;
- Хмельницкая область – 1856;
- Черкасская область – 1370;
- Черновицкая область – 958;
- Черниговская область – 1145.