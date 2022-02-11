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Новости
Украина
11 февраля 22, 09:07
В Украине 41 тысяча новых COVID-больных за день
COVID
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От коронавируса за день скончались 236 украинцев, а в больницы попали почти четыре тысячи.

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 41 229 человека, что на уровне показателя минувшего дня. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Минздраве.

"За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 3 936 человек; 
летальных случаев - 236; 
выздоровело - 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 462 970 человек; 
выздоровело - 3 750 826 человек;
летальных случаев - 102 403; 
проведено ПЦР-тестов - 18 920 897.

Отмечается, что из заболевших за минувшие сутки: детей - 3 369, медработников - 1247.

Количество заболеваний в регионах в сутки:
  • Киев – 4104;
  • Винницкая область – 962;
  • Волынская область – 1185;
  • Днепропетровская область – 2418;
  • Донецкая область – 1953;
  • Житомирская область – 1619;
  • Закарпатская область – 767;
  • Запорожская область – 1649;
  • Ивано-Франковская область – 1070;
  • Киевская область – 1279;
  • Кировоградская область – 511;
  • Луганская область – 717;
  • Львовская область – 2951;
  • Николаевская область – 1114;
  • Одесская область – 4096;
  • Полтавская область – 1451;
  • Ровенская область – 1499;
  • Сумская область – 1857;
  • Тернопольская область – 1126;
  • Харьковская область – 1995;
  • Херсонская область – 1577;
  • Хмельницкая область – 1856;
  • Черкасская область – 1370;
  • Черновицкая область – 958;
  • Черниговская область – 1145.
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
Korrespondent
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