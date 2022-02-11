В Раде уточнили планы по кассовым аппаратам ФОПам

Предпринимателям планируют в течение года уменьшить штрафы за отсутствие кассовых аппаратов на 90%, а за январь их начислять и вовсе не будут, заявил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева в интервью УНИАН.

"Никакой проверки ФОПов в январе относительно не выпуска чеков не было. Поэтому штрафы не начислены за январь. Для того, чтобы снять любые вопросы, мы отменим вообще штрафы за январь", - пояснил Гетьманцев.





По его словам, штрафы могут быть отменены в феврале-марте, когда парламент сможет поставить этот вопрос на голосование.





"Буду просить депутатов проголосовать за это...И как раз позиция отменить штрафы за январь у меня есть. И есть позиция существенно уменьшить на 90% штрафы на весь год для тех, кто установил РРО", - добавил нардеп.





Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент планирует отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года.





Отметим, за прошлый год предприниматели уплатили почти 34,8 млрд единого налога - это абсолютный рекорд за пять лет.