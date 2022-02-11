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Новости
Украина
11 февраля 22, 21:48
Данилов об угрозе вторжения РФ в Украину
Данилов
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Украина не намерена отдавать свои территории. Защищать страну будут все, сил и средств для этого достаточно, отметил секретарь СНБО.

Харьков в случае вторжения российских войск будет защищен. Свои территории Украина отдавать не собирается. Об этом на брифинге заявил секретарь национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Харьков обязательно будет защищен в случае российского вторжения. Мне только не понятно, зачем россиянам эти хлопоты под названием Наша страна", - сказал он.

Данилов добавил, что украинцам чужого не надо, но свое отдавать никто не собирается.

"Они знают, что мы будем воевать за свое... Наши мужчины и женщины будут защищать нашу страну, сил и средств сегодня достаточно", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, прошло выездное заседание СНБО в Харькове. Так, на заседание были введены санкции против телеканала НАШ.
Korrespondent
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