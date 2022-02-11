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Новости
Украина
11 февраля 22, 21:48
СНБО вводит санкции против телеканала НАШ
Данилов
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Ограничительные меры вводятся на основании представления СБУ, которое было направлено в СНБО, пояснил Алексей Данилов.
Введены ограничительные санкции против компаний Наша Прага, НАШ 24, НАШ 365 и Proteas House, пояснил Алексей Данилов.

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала НАШ, который связывают с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Харькове в пятницу, 11 февраля

По его словам, санкции против телеканала НАШ введены на пять лет.

"Введены ограничительные санкции против компании Наша Прага, против компании НАШ 24, НАШ 365 и непосредственно в отношении компании, которая насколько мы проинформированы, является их владельцем и находится на Кипре, в городе Лимасол – Proteas House. Санкции вводятся на основания представления СБУ, которое было направлено в СНБО" – сказал Данилов.

Напомним, что в январе МИД Великобритании опубликовал заявление, в котором сказано, что руководство Кремля рассматривает вариант с установлением в Киеве пророссийского правительства во главе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым.

В свою очередь Мураев назвал это обвинение "глупостью" и напомнил, что ему уже четыре года запрещен въезд в Россию.
Korrespondent
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