Коронавирус. В Украине за сутки более 38 000 заболевших

За сутки 11 февраля в Украине выявили 38 212 заболевших СOVID-19 (днем ранее – 41 229). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (4229), Одесской (3670) и Днепропетровской (2596) областях, передает пресс-служба Минздрава.

За сутки умерли 265 инфицированных (днем ранее – 236), выздоровели – 19 943 (20 850), были госпитализированы – 373 (3936).

Было сделано 139 475 тестов (154 597). Методом ПЦР – 72 764 (78 229), ИФА – 6138 (6427), экспресс-тестов – 60 573 (69 941).

На утро 12 февраля в Украине зафиксировали 4 501 182 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 668 пациента, выздоровели – 3 770 769.

Читайте также: Насколько повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19: итог исследования

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 4229 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4104);

Винницкая область – 720 (962);

Волынская – 1060 (1185);

Днепропетровская – 2596 (2418);

Донецкая – 1808 (1953);

Житомирская – 1489 (1619);

Закарпатская – 795 (767);

Запорожская – 1276 (1649);

Ивано-Франковская – 791 (1070);

Киевская – 1326 (1279);

Кировоградская – 487 (1279);

Луганская – 783 (717);

Львовская – 2351 (2951);

Николаевская – 1013 (1114);

Одесская – 3670 (4096);

Полтавская – 1407 (1451);

Ровенская – 1145 (1499);

Сумская – 1671 (1857);

Тернопольская – 813 (1126);

Харьковская – 1736 (1995);

Херсонская – 1604 (1577);

Хмельницкая – 1813 (1856);

Черкасская – 1246 (1370);

Черновицкая – 789 (958);

Черниговская – 1594 (1145).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.





Вчера в красную зону карантина перешли Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области.





Напомним, в Минздраве заявили, что таблеток от коронавируса в аптеках не будет, но их можно получить бесплатно в больнице. За год Украина потратила на борьбу с коронавирусом уже 46,4 млрд грн



