Донбасс. Боевики сбросили гранату с дрона, ранен военный

Российская гибридная армия в районе боевых действий на Донбассе продолжает нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
По состоянию на 07:00 12 февраля террористы провели семь обстрелов по позициям украинских военных.
Вблизи Марьинки боевики сбросили с беспилотника осколочную гранату ВОГ-17.
В направлении Невельского враг два раза открывал огонь из стрелкового оружия.
В окрестностях Песков оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.
Недалеко от Водяного вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий противника один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Он госпитализирован, состояние здоровья – удовлетворительное.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, 26 января на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе.