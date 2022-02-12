Украинцам с допдоходом предложат платить на него налог

Гражданам Украины, которые получают дополнительный доход, власти предложат добровольно платить на него налог в размере 5%. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью УНИАН.

По словам нардепа, такая инициатива позволит тем украинцам, которые имеют основную работу и дополнительно занимаются определенным бизнесом, работать легально и без регистрации как ФЛП.





"Хочу сразу подчеркнуть, что она (инициатива - ред.) будет добровольной, то есть только для тех, кто будет желать воспользоваться такой возможностью. Она будет относиться к сфере такси, а также 27 видам другой деятельности", - уточнил Гетманцев.





Он добавил, что желающие оплатить допналог смогут подать заявку через приложение Дія.





"Мы сейчас рассматриваем модель, при которой вы сможете по системе Дія подать заявку на установку программного РРО и принимать платежи через него. Все, больше ничего не нужно делать. Ни счетов открывать, ни регистрироваться нигде. Одной кнопкой в Дії вы подадите заявку, и вторая кнопка - установить РРО (регистраторы расчетных операций - ред.). Это все без регистраций", - объяснил политик.





При этом он подчеркнул, что такая система работает во многих странах, а в Украине соответствующий законопроект пока находится на стадии обсуждения.





Напомним, ранее Гетманцев заявил, что власти рассматривают возможность существенного снижения налогов на зарплаты - до 10% - при условии выведения их из тени.