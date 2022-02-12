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12 февраля 22, 09:46
12 февраля: Трёхсвятие, приметы погоды, что нельзя делать
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Народный праздник 12 февраля получил названия Трёхсвятие, Васильев день.
Христиане отмечают церковный праздник 12 февраля в честь трех святых Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. По старому стилю этот день был концом января и по нему определяли погоду на февраль. 

12 февраля чтили трех святых и молились им о семейном благополучии, достатке, взаимопонимании с детьми. В этот день детей стараются воспитывать в любви и баловать. Девушки в эту дату привораживают любимого. На Троесвятие проводили ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.

По народным поверьям, кто проведет 12 февраля с семьей и детьми, тот весь год будет счастливым. А если вы поссорились с кем-то, то нужно попросить прощения и помириться - тогда святые вас благословят.

Что нужно делать на Собор трех святителей – традиции

На Собор трех святителей храмы служат праздничную службу, во время которой прославляют горячую любовь святых к Богу и ближним, веру, мудрость и другие их светлые добродетели. На богослужение желательно сходить всем верующим и помолиться святителям.

Григорий Богослов считается помощником в укреплении веры, Иоанн Златоуст – в исцелении души и тела, а Василий Великий – в науке и предпринимательстве.

В старину говорили, что на Трех святых в лесах начинаются звериные свадьбы: самцы-животные дерутся друг с другом, начинается звериный род.

Что нельзя делать 12 февраля

- Нельзя ругать и бить ребенка сегодня, иначе он никогда не будет послушным.
- Нельзя стирать одежду, вязать, вышивать и прясть.
- Подковывать коней нельзя, иначе будут болеть руки и ноги.

Приметы погоды 12 февраля

- Луна красноватого цвета - к сильному ветру.
- Северный ветер сулит похолодание.
- Солнце скрывается в тучах - к метели.
- Лошадь часто ложится на землю - скоро снег выпадет.
- Если деревья покрылись инеем, то скоро потеплеет.

Источник: unian.net
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