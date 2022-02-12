12 февраля: Трёхсвятие, приметы погоды, что нельзя делать

Христиане отмечают церковный праздник 12 февраля в честь трех святых Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. По старому стилю этот день был концом января и по нему определяли погоду на февраль.





12 февраля чтили трех святых и молились им о семейном благополучии, достатке, взаимопонимании с детьми. В этот день детей стараются воспитывать в любви и баловать. Девушки в эту дату привораживают любимого. На Троесвятие проводили ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.





По народным поверьям, кто проведет 12 февраля с семьей и детьми, тот весь год будет счастливым. А если вы поссорились с кем-то, то нужно попросить прощения и помириться - тогда святые вас благословят.





Что нужно делать на Собор трех святителей – традиции

На Собор трех святителей храмы служат праздничную службу, во время которой прославляют горячую любовь святых к Богу и ближним, веру, мудрость и другие их светлые добродетели. На богослужение желательно сходить всем верующим и помолиться святителям.

Григорий Богослов считается помощником в укреплении веры, Иоанн Златоуст – в исцелении души и тела, а Василий Великий – в науке и предпринимательстве.

В старину говорили, что на Трех святых в лесах начинаются звериные свадьбы: самцы-животные дерутся друг с другом, начинается звериный род.





Что нельзя делать 12 февраля





- Нельзя ругать и бить ребенка сегодня, иначе он никогда не будет послушным.

- Нельзя стирать одежду, вязать, вышивать и прясть.

- Подковывать коней нельзя, иначе будут болеть руки и ноги.





Приметы погоды 12 февраля





- Луна красноватого цвета - к сильному ветру.

- Северный ветер сулит похолодание.

- Солнце скрывается в тучах - к метели.

- Лошадь часто ложится на землю - скоро снег выпадет.

- Если деревья покрылись инеем, то скоро потеплеет.



