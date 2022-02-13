В Донецке произошел мощный взрыв - СМИ

В Донецке местные жители услышали мощный взрыв. Об этом в Телеграм-канале сообщил находящийся в Донецке журналист Патрик Ланкастер.





"Только что из центра Донецка я услышал сильный взрыв. Не слишком близко, но отчетливо слышно в центре", - написал Ланкастер.





По его словам, взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали по всему городу. Причины взрыва пока неизвестны.





Некоторые росСМИ предполагают, что причиной взрыва мог быть обстрел.





Ранее сообщалось, что в 2020 году жители Донецка слышали мощный взрыв в Ленинском районе города.