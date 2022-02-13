США вывозят дипломатов и останавливают консульские услуги

Сегодня, 12 февраля, Государственный департамент США принял решение о вывозе из Украины дипломатов и приостановить предоставление консульских услуг в Киеве. Об этом говорится на сайте Госдепа.
Как отмечается, Госдеп распорядился вывезти большинство сотрудников посольства США в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России.
С воскресенья, 13 февраля, Госдепартамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве.
"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове, Украина, для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", – говорится в сообщении.
Гражданам США рекомендуют обращаться за этими консульскими услугами в посольства Соединенных Штатов в соседних странах.
24 января Госдеп США отдал распоряжение семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Гражданам США рекомендовали не посещать Украину.