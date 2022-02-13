Макрон и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.





"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэлля Макрона в процесс деэскалации", - отметил Зеленский.





Президент сообщил, что они с Макроном обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.





Ранее сообщалось, что 28 января Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки".