Коронавирус. В Украине за сутки более 24 000 заболевших

Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях, передает пресс-служба Минздрава.
За сутки умерли 140 инфицированных (днем ранее – 265), выздоровели – 8 288 (19 943), были госпитализированы – 3935 (373).
Было сделано 87394 тестов (139 475). Методом ПЦР – 40553 (72 764), ИФА – 3927 (6138), экспресс-тестов – 42914 (60 573).
На утро 13 февраля в Украине зафиксировали 4525700 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 102 808 пациента, выздоровели – 3779057.
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2405 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4229);
Винницкая область – 411 (720);
Волынская – 515 (1060);
Днепропетровская – 1424 (2596);
Донецкая – 1258 (1808);
Житомирская – 1193 (1489);
Закарпатская – 354 (795);
Запорожская – 787 (1276);
Ивано-Франковская – 590 (791);
Киевская – 789 (1326);
Кировоградская – 315 (487);
Луганская – 418 (783);
Львовская – 1195 (2351);
Николаевская – 951 (1013);
Одесская – 1979 (3670);
Полтавская – 329 (1407);
Ровенская – 694 (1145);
Сумская – 1527 (1671);
Тернопольская – 555 (813);
Харьковская – 2046 (1736);
Херсонская – 1234 (1604);
Хмельницкая – 1419 (1813);
Черкасская – 839 (1246);
Черновицкая – 679 (789);
Черниговская – 612 (1594).