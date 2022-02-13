Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет

На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Обединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 февраля.

Так, в направлении Песков враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.





Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево дважды были задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.





Возле Новозвановки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.





Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.





По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, за сутки 10 февраля сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Тогда был ранен один военнослужащий.