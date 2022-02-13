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Украина
13 февраля 22, 09:53
Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет
оос
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Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, заверили в штабе.
Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, заверили в штабе.

На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Обединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 февраля.

Так, в направлении Песков враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево дважды были задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Возле Новозвановки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 10 февраля сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Тогда был ранен один военнослужащий.
Korrespondent
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