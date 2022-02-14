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Новости
Украина
13 февраля 22, 23:07
Зеленский зовет Байдена в Киев
Зеленский
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Во время телефонного разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обговорили пути деэскалации.

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину в ближайшие дни, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", - заявил Зеленский.

Во время разговора президенты обсудили ситуацию вокруг Украины – обменялись имеющейся информацией, ее оценками и обговорили пути деэскалации.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", – подчеркнул он.

Зеленский также выразил надежду, что поддержка США и других стран поможет предотвратить распространение панических настроений.

Напомним, что Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

Оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переезжают работать во Львов.
Korrespondent
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