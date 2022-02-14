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Новости
Украина
14 февраля 22, 16:41
Зеленский и Шольц обсудили нормандский саммит
Зеленский и Шольц
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В Киеве завершились переговоры президента Украины Зеленского и канцлера Германии Шольца.

Украина ожидает согласования проведения нового саммита лидеров нормандской четверки, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве в понедельник. 14 февраля.

"Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования… Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров N4", - сказал он.

Также на встрече обсуждались вопросы европейской безопасности, в частности о необходимости заложить в нее конкретные юридические гарантии, которые будут способны защитить Украину.

"Мы разделяем совместное видение, что эскалация на украинско-российской границе представляет беспрецедентный вызов для Европы и всего мира. Поэтому позиция наших партнеров, а также конкретные действия по поддержке Украины, укрепление стойкости и обороноспособности нашего государства, являются выигрышными для всего региона, для Евросоюза в целом", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что обсудил с канцлером Германии вопросы поддержки украинской экономики, энергетики и безопасности. "Украина – надежный союзник и настоящий форпост демократии в регионе, без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня, во время беспрецедентных вызовов важна поддержка Украины со стороны наших партнеров – поддержка в сфере безопасности, экономики, энергетики. Именно об этом бы сегодня с господином Шольцем и говорили", - рассказал Зеленский.

Он предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину. 

"Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.

Также лидеры Украины и Германии обсудили вопрос введения комплексного пакета санкции против РФ в случае дальнейшей эскалации с её стороны.

"Мы обсудили вопрос введения комплексного пакета санкций против вероятной агрессии. Моя позиция четкая: самым действенным подходом в противодействии агрессии является применение превентивных сигналов", - сказал Зеленский.

Кроме того, был поднят вопрос закупки Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

Шольц, в свою очередь, заявил, что Германия стоит плечом к плечу на стороне Украины и поддерживает ее на европейском пути.

"Германия стоит плечом к плечу на вашей стороне, моя страна поражена демократическим движением в вашей стране и поддерживает вас на европейском пути", - сказал он.
 
Напомним, завтра Шольц посетит с визитом Москву.
 
Korrespondent
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