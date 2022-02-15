Зеленский призвал чиновников вернуться в Украину

Президент Владимир Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины на фоне возможного вторжения России, чтобы вернуться в страну и продолжить выполнять свои обязанности. Об этом Зеленский сказал в своем обращении к нации.

Президент отдельно обратился к представителям государства – чиновникам и депутатам, которые покинули страну или планируют это сделать.

"Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом", – сказал Зеленский.

Ранее сегодня на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский призвал вернуться в Украину уехавших депутатов, бизнесменов и СМИ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на данный момент в Украине отсутствуют 23 депутата, однако имен не назвал.



