16 февраля - День единения: Зеленский обратился к украинцам

Президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

"Великий народ великой страны! Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда", - отметил президент.

По его словам, Украина стремится к миру и хочет решить все вопросы исключительно путем переговоров.

"И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что счастье любит сильных.

"Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться" - заявил глава государства.

По его словам, с Украиной системно ведут войну на всех фронтах.

"На военном – увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте – пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте – стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации" - сказал президент.





"У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад", - заявил Зеленский. Он отметил, что наряду с армией на передовой защите интересов страны находится и украинская дипломатия. "Нам удалось достичь дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира. Большинство из них либо уже посетили и поддержали Украину, либо сделают это в ближайшее время. Сегодня все признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента", - сказал президент. Зеленский также заявил, что сформированы достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему Украины. "Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, нуждающейся в государственной поддержке. как это произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому стабильный курс гривны и открытое небо", - отметил глава государства. Он также обратился к тем, кто покинул Украину в самый ответственный момент. "Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Возвратитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег. Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать. Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!", - заявил Зеленский.



