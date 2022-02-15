Арахамия рассказал о заседании фракции СН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о заседании фракции в понедельник, 14 февраля.

По его словам, обсуждалось заседание лидеров фракций в СНБО, а также вопросы безопасности. Арахамия подчеркнул, что оводов для паники нет - в 2020 году на границе с Украиной было 220 тысяч российских военных, а сейчас их 127 тысяч, и этого недостаточно для полномасштабного военного вторжения.

Кроме того, депутаты говорили о ряде законопроектов, среди которых - повышение затрат на армию.

Наконец, на рассмотрение фракции внесли проект закона о повышении ренты на газ, поскольку сейчас собственники такого бизнеса в Украине получают сверхдоходы.

Напомним, что полиция Украины переходит на усиленный режим. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности, подчеркнули в Нацполиции.