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Новости
Украина
14 февраля 22, 21:57
Арахамия рассказал о заседании фракции СН
Арахамия
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Депутаты обсуждали вопросы безопасности, ситуацию возле украинской границы, повышение зарплат военным и повышение ренты на газ.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о заседании фракции в понедельник, 14 февраля.

По его словам, обсуждалось заседание лидеров фракций в СНБО, а также вопросы безопасности. Арахамия подчеркнул, что оводов для паники нет - в 2020 году на границе с Украиной было 220 тысяч российских военных, а сейчас их 127 тысяч, и этого недостаточно для полномасштабного военного вторжения.

Кроме того, депутаты говорили о ряде законопроектов, среди которых - повышение затрат на армию.

Наконец, на рассмотрение фракции внесли проект закона о повышении ренты на газ, поскольку сейчас собственники такого бизнеса в Украине получают сверхдоходы.

Напомним, что полиция Украины переходит на усиленный режим. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники, это о защите и полной готовности, подчеркнули в Нацполиции.
Korrespondent
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