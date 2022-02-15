В Украине под 30 000 новых заболевших COVID-19

За сутки 14 февраля в Украине выявили 29 724 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 993). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (4584), Одесской (3315) и Донецкой (1458) областях, передает пресс-служба Минздрава.
Вчера умерли 305 пациента (днем ранее – 142), выздоровели – 23 235 (9338), были госпитализированы – 1889 (2270).
Было сделано 111 624 тестов (60 375). Методом ПЦР – 52 692 (26 587), ИФА – 4678 (1873), экспресс-тестов – 54 254 (31 915).
На утро 15 февраля в Украине зафиксировали 4 572 417 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 103 255 инфицированных, выздоровели – 3 811 630.
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 4584 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 2293);
Винницкая область – 724 (401);
Волынская – 1179 (445);
Днепропетровская – 2446 (1171);
Донецкая область – 1458 (737);
Житомирская – 626 (739);
Закарпатская – 472 (292);
Запорожская – 1340 (468);
Ивано-Франковская – 317 (436);
Киевская – 1228 (530);
Кировоградская – 432 (258);
Луганская – 772 (245);
Львовская – 999 (736);
Николаевская – 954 (746);
Одесская – 3315 (1519);
Полтавская – 1375 (222);
Ровенская – 794 (395);
Сумская – 794 (500);
Тернопольская – 344 (361);
Харьковская – 1354 (1107);
Херсонская – 475 (721);
Хмельницкая – 679 (564);
Черкасская – 1192 (823);
Черновицкая – 648 (571);
Черниговская – 1223 (713).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.Напомним, в Минздраве заявили, что сейчас в Украине наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.