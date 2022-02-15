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Новости
Украина
15 февраля 22, 08:47
На Донбассе пять обстрелов, двое раненых
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Сепаратисты сбросили с беспилотника гранату на позиции ВСУ.
Также украинских военных обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, ранены двое украинских военных. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центре штаба ООС.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В частности, недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов. В сторону Новотроицкого наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В окрестностях Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Марьинки наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

По состоянию на 7:00 текущих суток нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 13 февраля сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины.

Сообщалось, что на днях на Донбассе в результате обстрелов был ранен военный.
Korrespondent
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