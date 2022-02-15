Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.97
USD
28.19
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 февраля 22, 08:51
Сретение Господне 2022: традиции и запреты
Сретение Господне
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
15 февраля отмечают праздник Сретение Господне, который входит в ряд двенадцати важнейших

Сретение означает "встречу" Старого и Нового завета. Кроме того этот день связывают со встречей зимнего и весеннего сезонов.

Традиции на Сретение Господне

В этот день православные идут в храм, чтобы освятить воду и свечи, помолиться Ииусу Христу. Вернувшись з церкви, дом обходят с освященными свечами, защищая его от напастей.

Сретенскую свечу впоследствии зажигают, когда за окном бушует непогода, поблизости произошел пожар или роженица испытывает затруднения при родах. Освященную на Сретение воду применяют для снятия боли и лечения больных. Также говорят, что она снимает "порчу", "сглаз" и другие негативные воздействия колдунов.

Верующие считают, что 15 февраля нужно расплатиться с долгами и простить все обиды. Праздник дает старт весенним хлопотам – после него начинают готовиться к посеву, белят деревья, наводят порядок во дворах.

Запреты на Сретение Господне 

- нельзя предаваться унынию; 
- сплетничать, браниться и конфликтовать; 
- делать уборку в доме; 
- заниматься рукоделием и тяжелой работой; 
- гадать и проводить магические ритуалы; 
- употреблять алкоголь;
- ловить рыбу;
- принимать ванну; 
- отправляться в дальнюю дорогу.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Пожар в общежитии университета Умани
На нефтебазе в оккупированном Донецке прогремел взрыв.ВИДЕО
Под Харьковом второй день тушат пожар на АЗС
В Киеве горел ТЦ Интервал-Плаза
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фото пожилой украинки с автоматом облетело мировые СМИ
noimageУкраину в феврале накроет волна морозов до -17
noimageНа Донбассе пять обстрелов, двое раненых
noimageВ Украине под 30 000 новых заболевших COVID-19
noimageАрахамия рассказал о заседании фракции СН
Лента новостей