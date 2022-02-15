Украину в феврале накроет волна морозов до -17

Во второй половине февраля часть Украины накроет волна морозов - температура воздуха местами понизится до -17°C.

Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды на Wisemeteo.com.

В Киеве 17, 18, 19, 20, 21 и 22 февраля ожидаются осадки. Холоднее всего будет ночью 27 февраля - температура воздуха составит -3°C.

Во Львове осадки ожидаются 17, 18, 20, 21 и 22 февраля. Самой теплой погода будет днем 19 января - температура воздуха составит 10°C, а самыми холодными будут ночи 14, 15 и 25 февраля - столбик термометра покажет -1°C.

В Чернигове осадки в виде дождя, снега и мокрого снега будут 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 28 февраля. Холоднее всего будет ночью 25 и 26 февраля - столбик термометра покажет -7°C.

В Ривне будет морозная погода - холодов стоит ожидать ночью 27 (-11°C) и 28 февраля (-10°C). На область обрушатся осадки в виде дождей, снега и мокрого снега.

В Луцке будут сильные морозы - ночью 26 (-17°C), 27 (-11°C) и 28 (-12°C) февраля.