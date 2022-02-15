Фото пожилой украинки с автоматом облетело мировые СМИ

Фото жительницы Мариуполя Валентины Константиновской, которая проходила учения отряде теробороны, появилось на первой странице ряда мировых СМИ. О ней написали в соцсетях несколько общественных активистов.

"Вчера наша Валентина Константиновская рванула не только украинский ФБ, но и мировую ведущую Quality прессу... Если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать. А за границей стопудово прифигели от дамы с прической, маникюром и одеждой стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием", - пишет Елена Золотарева, волонтер из ОО Сила людей.

"Имею честь быть знакомым с этой невероятной женщиной! Валентина с начала войны, с 2014 года, системно помогает украинской армии и добровольцам, - сотни маскировочных сеток, кикимор, чехлы на минометы и артиллерию, - это и многое другое сделала она своими руками! Это сильный и надежный боец, с которым можно идти в разведку!" - отметил в своем сообщении Валерий Аверьянов, организатор медцентра Dr.Verum.













В многочисленных комментариях к фото пользователи соцсетей пишут, что "пани Валентина одним своим присутствием убила всю российскую пропаганду".

Фоторепортаж с военной учебы для гражданского населения снял и разместил в Фейсбуке Алексей Гаруда.

Он также подчеркнул, что Валентина Константиновская – русскоязычная жительница Мариуполя, которая, как и вся Украина, хочет быть свободной.