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Новости
Украина
15 февраля 22, 14:13
Фото пожилой украинки с автоматом облетело мировые СМИ
украинка
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Фото были сделаны во время учений для гражданских, в ходе которых военные учили потенциальных защитников Мариуполя обращаться с оружием.

Фото жительницы Мариуполя Валентины Константиновской, которая проходила учения отряде теробороны, появилось на первой странице ряда мировых СМИ. О ней написали в соцсетях несколько общественных активистов.

"Вчера наша Валентина Константиновская рванула не только украинский ФБ, но и мировую ведущую Quality прессу... Если пожилая мариупольская женщина готовится к встрече врага, то другим уж точно стыдно паниковать. А за границей стопудово прифигели от дамы с прической, маникюром и одеждой стиле королевы Елизаветы, которая не жалуется и держится за поясницу, а улыбается, изучая, что ей делать с оружием", - пишет Елена Золотарева, волонтер из ОО Сила людей.

"Имею честь быть знакомым с этой невероятной женщиной! Валентина с начала войны, с 2014 года, системно помогает украинской армии и добровольцам, - сотни маскировочных сеток, кикимор, чехлы на минометы и артиллерию, - это и многое другое сделала она своими руками! Это сильный и надежный боец, с которым можно идти в разведку!" - отметил в своем сообщении Валерий Аверьянов, организатор медцентра Dr.Verum.




В многочисленных комментариях к фото пользователи соцсетей пишут, что "пани Валентина одним своим присутствием убила всю российскую пропаганду".

Фоторепортаж с военной учебы для гражданского населения снял и разместил в Фейсбуке Алексей Гаруда.

Он также подчеркнул, что Валентина Константиновская – русскоязычная жительница Мариуполя, которая, как и вся Украина, хочет быть свободной.
Korrespondent
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