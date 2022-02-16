Вторжение РФ: в МВД предупредили украинцев о волне фейков

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что сегодня критический день для появления фейков и ложных сообщений из-за угрозы вторжения РФ. Об этом он сказал в видеообращени во вторник, 15 февраля.

"Сегодня будет критический день с точки зрения появления фейков и ложных сообщений, цель которых - нагнетание паники и страха среди нас. Через соцсети будут разгоняться апокалиптические новости "на любой вкус". Именно поэтому сотни полицейских, пограничников, нацгвардейцев и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере: "Мы защищаем, а не паникуем!", - сказал Монастырский.

Напомним, что ранее готовность оказывать сопротивление при вторжении РФ выросла до 57%. Готовность оказывать вооруженное сопротивление выросла с 33,3% до 37,3%, а готовность сопротивляться путем участия в акциях - с 21,7% до 25%.



