В Украине выявили более 33 000 заболевших COVID-19 за сутки

Вчера, 15 февраля, в Украине выявили 33 330 заболевших COVID-19 (днем ранее – 31 513), передает пресс-служба Минздрава.

Вчера умерли 259 пациентов (днем ранее – 310), выздоровели – 27 441(27 684), были госпитализированы – 3284 (3640). Было сделано 128 367 тестов (141 367).

На утро 17 февраля в Украине выявили 4 637 260 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 103 824 инфицированных, выздоровели – 3 866 755.

Новость будет дополнена данными о заболеваемости по областям, как только их опубликует Минздрав.

