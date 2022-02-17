Какие страны и чем помогают Украине прямо сейчас

Грузовые самолеты с международной технической помощью почти ежедневно приземляются в аэропорту Борисполь. И это Минобороны Украины рассказывает далеко не обо всех поставках партнеров. LIGA.net собрала всю известную военную помощь, которую Украина получила с ноября 2021 года – то есть с момента, когда Запад начал бить тревогу по поводу подготовки нового вторжения России.

Противотанковые гранатометы, боеприпасы, летальное оружие: вся помощь Украине в одном тексте.

США: ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ JAVELIN И SMAW-D

Главным поставщиком военной помощи стали США. Только за последний месяц в Украину прилетели 17 грузовых самолетов с более 1 500 тоннами вооружения. В целом Украина ожидает до 45 самолетов с помощью на сумму $200 млн. Это будут боеприпасы, средства контрбатарейной борьбы, противотанковые средства и стрелковое оружие.

Главное украшение МТП от американцев – комплекс FGM-148 Javelin. Он стал первым серийным противотанковым ракетным комплексом третьего поколения, созданным по системе "выстрелил и забыл". Избежать ракеты Javelin теоретически может помочь комплекс активной защиты. Однако этот современный способ защитить танки используется массово в армии всего одной страны – Израиля.

Также США передали Украине гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (или SMAW-D). Они предназначены для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений или стен). Эти гранатометы способны уничтожать и легкобронированную технику.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ГРАНАТОМЕТЫ NLAW

В аэропорту Борисполь регулярно можно увидеть британские самолеты с военной помощью для Украины. На бортах помимо военной техники и амуниции было 2 000 противотанковых гранатометов NLAW.

У NLAW два режима стрельбы – для танков и легкобронированных целей. Боевая часть пробивает 500 мм брони. Максимальная дальность прицельной стрельбы – до 800 метров. Точность – почти 100 %.

Пользоваться этими комплексами украинских военных учили бойцы Сил спецоперации, которых Британия отправила в Украину. Как первые инструкторы ВСУ прошли через практические стрельбы с противотанковыми комплексами NLAW: видео пусков.

КАНАДА: ВОЕННЫЕ ИНСТРУКТОРЫ И ЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

На данный момент Канада смогла доставить в Украину амуницию и средства разведки для наших военных. Также в конце января правительство Канады объявило о продлении тренировочной миссии канадских военных инструкторов в Украине UNIFIER на три года. При необходимости миссию могут расширить до 400 военных.

В начале февраля из Канады вылетел самолет C-177 Globemaster с нелетальным военным оборудованием. На борту – бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры. Груз сопровождают канадские военные инструкторы.

На фоне угрозы нового вторжения РФ Канада 15 февраля приняла решение предоставить Украине дополнительную военную помощь, в том числе поставит летальное оружие. Оттава передаст ВСУ пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различное сопутствующее оборудование на сумму более $5,5 млн.

СТРАНЫ ПРИБАЛТИКИ: АМЕРИКАНСКИЕ STINGER И АМУНИЦИЯ

В январе Госдеп США разрешил Литве, Латвии и Эстонии передать Украине часть имеющегося у них оружия американского производства. По данным источников Reuters, Литве дали добро на поставки переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а Эстонии – ракет для противотанковых комплексов Javelin.

13 февраля Украина получила от Литвы долгожданные Stinger, которые за последние 40 лет остаются единственным ПЗРК на вооружении армии США. Их использование "поднимает" вражескую авиацию на большую высоту – пилоты опасаются летать низко, так что эффективность штурмовиков, вертолетов и бомбардировщиков ощутимо падает.

Вместе с комплексами Stinger на борту из Литвы зафиксировали как минимум пять армейских вездеходов HMMWV.

Вместе с ракетами Javelin Эстония передала Украине полевой госпиталь Role 2: совместная помощь с Германией. В этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание.

ПОЛЬША: ПЗРК И МИНОМЕТЫ

В начале февраля Польша пообещала передать Украине новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun. Оружие представляет собой модернизацию более старого польского ракетного комплекса Grom – это была частично локализованная версия советского ПЗРК "Игла". Поставки Piorun ожидаются, это вопрос логистики.

Также Украина получит от Польши 60-миллиметровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40.

ДРУГИЕ СТРАНЫ: ДЕНЬГИ, СНАРЯДЫ И НЕМЕЦКИЕ КАСКИ

Германия отказывается поставлять оружие Украине. Единственное, чем немцы готовы помочь – 5 000 военными защитными касками. Также Германия совместно с Эстонией передала полевой госпиталь.

Финансовую помощь на укрепление обороноспособности Украины решили выделить Дания (€22 млн) и Евросоюз (€31 млн). Деньги ЕС пойдут на развитие медицинских, инженерных и логистических возможностей Вооруженных сил Украины, а также киберзащиту.

О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия. В частности, Чехия планирует передать 4 000 артснарядов калибра 152 мм.