Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.21
USD
28.31
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 февраля 22, 13:19
На Донбассе резкое усиление обстрелов - штаб ООС
обстрел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За несколько часов военные зафиксировали почти 30 обстрелов со стороны сепаратистов, есть раненые.

Украинские военные фиксируют резкое увеличение числа обстрелов на Донбассе в четверг, 17 февраля. Как сообщает штаб ООС, к 11:00 сепаратисты 29 раз нарушили режим тишины.

При этом 27 раз было применено запрещенное минскими соглашениями вооружение.

 
Korrespondent
Ещё по теме:
В ООС за сутки 10 обстрелов, есть раненый
За сутки на Донбассе пять обстрелов, есть раненые
Зеленский дал оценку встрече Ермака в Париже
Сутки в зоне ООС: два обстрела, ранен один боец
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад
noimageКакие страны и чем помогают Украине прямо сейчас
noimageВ Украине выявили более 33 000 заболевших COVID-19 за сутки
Лента новостей