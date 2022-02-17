Украинские военные фиксируют резкое увеличение числа обстрелов на Донбассе в четверг, 17 февраля. Как сообщает штаб ООС, к 11:00 сепаратисты 29 раз нарушили режим тишины.
При этом 27 раз было применено запрещенное минскими соглашениями вооружение.
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На Донбассе резкое усиление обстрелов - штаб ООС
Украинские военные фиксируют резкое увеличение числа обстрелов на Донбассе в четверг, 17 февраля. Как сообщает штаб ООС, к 11:00 сепаратисты 29 раз нарушили режим тишины.
При этом 27 раз было применено запрещенное минскими соглашениями вооружение.
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