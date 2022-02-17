Боевики обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт Станица Луганская. Под обстрел попало здание детского сада, в результате чего, по предварительным данным, двое гражданских получили контузии. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

По данным штаба, боевики применили тяжелое артиллерийского вооружение, и снаряды попали в постройку детсада. В результате обстрела повреждена и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электричества.

Военнослужащие эвакуировали мирных жителей в укрытие.

По данным гуманитарной миссии Пролиска, обстрел произошел около 09:00, и в это время дети находились в детском саду, а контузии получили сотрудницы детсада.

Тем временем боевики гибридной армии РФ обвиняют в "нарушениях" и "обстрелах" ВСУ, что активно распространяют росСМИ.

Журналист и представитель Украины в ТКГ по Донбассу Денис Казанский сообщил, что пропагандистские Telegram-каналы распространяют фото обстрелов в Станице Луганской, заявляя, что этот детсад якобы находится на оккупированной территории, и обвиняя в обстрелах ВСУ.





















Счастьенская городская военно-гражданская администрация сообщила об артобстреле сел Лобачево и Старый Айдар. В связи с высокой вероятностью новых обстрелов людей просят не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий. Список укрытий в Счастье доступен здесь.





Глава правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил в Telegram, что оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Кондрашовская-Новая в Луганской области: под обстрелы попала станция и локомотивное депо. Пострадал, но не выведен из строя один тепловоз, а также повреждены здания депо.













По данным оперативного командования Север, на время провокации со стороны боевиков в заведении находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали. Трое сотрудников получили контузии – две женщины и мужчина. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что пострадавшие в детском саду: сторож, помощник воспитателя и прачечная. Диагноз у всех одинаков.





Гайдай сообщил, что во Врубовке в результате обстрела были повреждены окна школы, где в этот момент находились 30 учеников и 14 сотрудников. Восемь детей и двое сотрудников персонала находятся в подвальном помещении школы, остальных учеников забрали родители.





Также во Врубовке поврежден газопровод, без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Поврежден обстрелами и один частный дом.













СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014-го армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.





Напомним, 26 января на встрече в Париже советники глав государств-участников нормандского формата поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе. Несмотря на договоренности, оккупанты продолжают обстрелы.





Россия, при несоблюдении ею режима прекращения огня, требует прямых переговоров Украины с боевиками.