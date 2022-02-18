Схемы нашли у Шуфрича недвижимость в Крыму: видео

Об этом говорится в новом расследовании программы Схемы.

Особняк — несколько гектаров земли с недостроем – находится в Симеизе, по соседству с особняком коллеги Шуфрича по ОПЗЖ Виктора Медведчука. К дому прилагается собственный пляж.

Бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин утверждает, что южный берег Крыма "пропитан агентами российских спецслужб". По его словам, ни один человек не сможет пользоваться там недвижимостью, если спецслужбы РФ будут чувствовать от него "малейшую угрозу" или нелояльность.

Указанную недвижимость в 2013 году, по данным журналистов, у компании Медведчука купила компания Авто бизнес груп по цене вдвое ниже оценочной. Конечным бенефициарным собственником компании является отец депутата Иван Шуфрич.

Вместе с тем, согласно вступившему в действие весной 2021 года указу президента РФ Владимира Путина, иностранные граждане не могут владеть недвижимостью в Крыму.

Участок, о котором идет речь, есть и в украинском, и в российском реестре. Однако его собственниками указаны разные юрлица: в украинском — Авто бизнес груп, в российском — ООО Эстейт холдинг груп. При этом собственниками последней являются, по данным журналистов, также отец Шуфрича и его помощник Виктор Сидорук. Компания оформила недвижимость на себя в 2019 году, то есть по российским законам, сообщают Схемы.

Кроме того, семья Шуфрича уже после оккупации приобрела в Крыму еще больше имущества. Речь идет, по данным расследователей, о двух земельных участках и двухэтажном доме. Они также оформлены по российским законам. При этом в украинском кадастре эти участки до сих пор принадлежат предыдущим владельцам, и это значит, убеждены журналисты, что сделку не засвидетельствовали в Украине.

Сидорук от комментариев Схемам отказался.

Сам Шуфрич в комментарии программе сказал, что украинские законы якобы позволяют украинским гражданам регистрировать недвижимость в Крыму. Первая заместительница представителя президента в Крыму Дарья Свиридова сказала, что ей неизвестны такие законы. Она отметила, что Украина не признает созданные оккупантами "органы власти" на территории Крыма, как и созданные ими документы.

Шуфрич признал ,что его семья владеет недвижимостью в Крыму, но о том, по каким законам она оформлена, общаться отказался.