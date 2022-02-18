На Донбассе 47 обстрелов - штаб ООС

На Донбассе по состоянию на 19:00 17 февраля вражеские войска 47 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 38 - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что противник из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов обстрелял Новотошковское. Из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов было обстреляно Водяное.

В направлении Южного и Майорска враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, в направлении Лобачевого - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в направлении Луганского обстрелы велись из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, по Марьинке - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

По Троицкому сепаратисты стреляли из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм, в направлении Попасной - из станковых противотанковых гранатометов, по Зайцевому - из автоматических станковых гранатометов, по Новозвановке - из артиллерии калибра 152 мм.

Станица Луганская была обстреляна из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов, Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, Гольмовское и Майорск - из минометов, Сизое - из артиллерии калибра 122 мм.

Авдеевка, Шумы, Майское, Невельское, Донецкий, Опросное, Гранитное и Старый Айдар были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.





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