В "ДНР" объявили эвакуацию населения в Россию

Такое решение он объяснил тем, что в ближайшее время власти Украины якобы отдадут приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию "ДНР" и "ЛНР"... Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию", - сказал он.

По его словам, в Ростовской области РФ уже готовы места для приема беженцев.

"В первую очередь - дети, женщины, люди пожилого возраста. В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Они будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - заявил Пушилин.



