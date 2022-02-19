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Новости
Украина
18 февраля 22, 15:48
В "ДНР" объявили эвакуацию населения в Россию
Пушилин
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Пушилин призвал жителей неподконтрольной части Донецкой области уехать якобы из-за подготовки ВСУ наступления.
Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, объявил эвакуацию населения в Россию. С таким призывом он выступил во время видеообращения.

Такое решение он объяснил тем, что в ближайшее время власти Украины якобы отдадут приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.
 
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию "ДНР" и "ЛНР"... Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию", - сказал он.
 
По его словам, в Ростовской области РФ уже готовы места для приема беженцев.
 
"В первую очередь - дети, женщины, люди пожилого возраста. В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Они будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - заявил Пушилин.



Позже сообщили, что в Донецке включили сирены гражданской обороны. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Сирены были включены после того, как глава "ДНР" Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Россию.

Также, глава "ЛНР" Леонид Пасечник призвал население в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

Очевидцы сообщают, что в Донецк подъехали автобусы для эвакуации населения. По местным группам в соцсетях рассылают "методички" что людям брать с собой.

Жители Донецка готовятся к эвакуации, на заправках и к банкоматам выстроились очереди. Планируется, что первые автобусы выедут в Россию сегодня в 19:00.
Korrespondent
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