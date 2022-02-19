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Новости
Украина
18 февраля 22, 15:49
Интенсивность обстрелов на Донбассе усилилась
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Вчера за весь день сепаратисты совершили 60 обстрелов, а сегодня к 14:00 уже зафиксировано 45 нарушений.

На Донбассе растет интенсивность обстрелов. Согласно данным штаба ООС на 14:00 пятницы, 18 февраля, зафиксировано 45 нарушений режим прекращения огня со стороны сепаратистов, тогда как за прошлые сутки было 60 нарушений.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ для подавления активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обстрелов противник вел огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП-2 и стрелкового оружия.

Напомним, в результате вчерашних обстрелов были ранены двое военных и пятеро гражданских.

По словам министра обороны Алексея Резникова, вероятность масштабной эскалации на Донбассе оценивается как невысокая.

 
Korrespondent
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