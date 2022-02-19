Интенсивность обстрелов на Донбассе усилилась

На Донбассе растет интенсивность обстрелов. Согласно данным штаба ООС на 14:00 пятницы, 18 февраля, зафиксировано 45 нарушений режим прекращения огня со стороны сепаратистов, тогда как за прошлые сутки было 60 нарушений.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ для подавления активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.





Отмечается, что в ходе обстрелов противник вел огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП-2 и стрелкового оружия.





Напомним, в результате вчерашних обстрелов были ранены двое военных и пятеро гражданских.





По словам министра обороны Алексея Резникова, вероятность масштабной эскалации на Донбассе оценивается как невысокая.







