Сепаратисты обстреляли гумконвой Красного Креста

В Луганской области на КПВВ Счастье сегодня, 18 февраля, гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел сепаратистов. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.





Сообщается, что обстрел произошел около 12:00 на КПВВ Счастье. В это время там проходил проверку Госпогранслужбой гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории.





"Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора", - говорится в сообщении.





















Четыре автомобиля гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Пострадавших среди гражданских и из состава Объединенных сил нет.





Залужный подчеркнул, что этот факт является очередным грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей.





Также, во результате обстрела поселка Счастье было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части - осколками поврежден фасад здания. Пострадавших среди гражданского населения нет.





В селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели ГСЧС проводят работы на месте происшествия.





Ранее сообщалось, что в Станице Луганской во время обстрела сепаратистов в четверг, 17 февраля, снаряд попал в детский сад.