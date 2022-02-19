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Украина
18 февраля 22, 15:51
Сепаратисты обстреляли гумконвой Красного Креста
обстрел
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Четыре автомобиля гуманитарного конвоя прошли КПВВ, восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне.
В Луганской области на КПВВ Счастье сегодня, 18 февраля, гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел сепаратистов. Об этом в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Сообщается, что обстрел произошел около 12:00 на КПВВ Счастье. В это время там проходил проверку Госпогранслужбой гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории.

"Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора", - говорится в сообщении.





Четыре автомобиля гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Пострадавших среди гражданских и из состава Объединенных сил нет.

Залужный подчеркнул, что этот факт является очередным грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей.

Также, во результате обстрела поселка Счастье было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части - осколками поврежден фасад здания. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели ГСЧС проводят работы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской во время обстрела сепаратистов в четверг, 17 февраля, снаряд попал в детский сад.
Korrespondent
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