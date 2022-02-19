В "ЛНР" и "ДНР" начали эвакуацию населения в РФ

Администрация города Кировска так называемой "Луганской народной республике" ("ЛНР") начала эвакуацию местных жителей в Россию. Об этом сообщили в мэрии города, передает Луганскинформцентр.

"Перед зданием администрации города Кировска ЛНР начата эвакуация населения", - говорится в сообщении.

А в мэрии города Красный Луч сообщили, что начнут эвакуацию жителей в 20:00. В городе организовано три пункта выезда.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, экстренная эвакуация началась и в Макеевке ("ДНР").

Отмечается, что жители с вещами приезжают на пункты сбора и садятся в автобусы до Ростовской области.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой эвакуации населения в Россию якобы из-за наступления ВСУ.

А президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.