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Новости
Украина
18 февраля 22, 21:30
В "ЛНР" и "ДНР" начали эвакуацию населения в РФ
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В городах "ЛНР" и "ДНР" началась эвакуация. Жители с вещами приезжают на пункты сбора и садятся в автобусы до Ростовской области.

Администрация города Кировска так называемой "Луганской народной республике" ("ЛНР") начала эвакуацию местных жителей в Россию. Об этом сообщили в мэрии города, передает Луганскинформцентр.

"Перед зданием администрации города Кировска ЛНР начата эвакуация населения", - говорится в сообщении.

А в мэрии города Красный Луч сообщили, что начнут эвакуацию жителей в 20:00. В городе организовано три пункта выезда.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, экстренная эвакуация началась и в Макеевке ("ДНР").

Отмечается, что жители с вещами приезжают на пункты сбора и садятся в автобусы до Ростовской области.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой эвакуации населения в Россию якобы из-за наступления ВСУ.

А президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.
Korrespondent
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