Ждут "нападения" Украины. Эвакуация "ЛДНР"

В то время как весь мир в один голос заявляет о том, что Москва готовит нападение на Украину, самопровозглашенные "республики" на Донбассе призвали местных жителей покинуть свои дома и отправиться в Россию. Сепаратисты утверждают, что это Украина собирается на них напасть в самое ближайшее время. В Генштабе ВСУ предупреждали о возможности таких провокаций. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Лидер самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин выпустил видеообращение, в котором призывает местных жителей временно выехать на территорию России.

"В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня Смерч, Ураган, реактивных комплектов NLAW, а также Джавелинов и Стингеров по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса", - заявил в своем обращении Пушилин.

Он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик".

В связи с этим, по его словам, в "ДНР" с 18 февраля "организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию".

"По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", - заявил Пушилин.

Он заверил, что "вооруженные силы ДНР" находятся "в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру".

"Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким", - призвал глава "ДНР".

Вслед за "ДНР" эвакуацию объявили и в "ЛНР". Глава незаконного формирования Леонид Пасечник призвал население как можно скорее выехать в Россию.

"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Пасечник также призвал всех мужчин, которые готовы взять в руки оружие, защищать "республику".

В Донецке включили сирены гражданской обороны, сообщают очевидцы в соцсетях. В город подъехали автобусы для эвакуации населения. На заправках и к банкоматам выстроились очереди. Планируется, что первые автобусы выедут в Россию сегодня в 19:00.

Тем временем в Кремле заявили, что ничего не знают об эвакуации, а в администрации губернатора Ростовской области сообщили, что узнали об этом из новостей.

Чуть позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу 10 тысяч рублей.

Накануне вечером главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный выступил с официальным заявлением о том, что "согласно поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением".

"Официально сообщаем: Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация", - подчеркнул Залужный.

Он также добавил, что "любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", и Киев информирует о подготовке таких провокаций международные организации.

Такого количества обстрелов в ООС не фиксировали уже несколько лет. По итогам 17 февраля сепаратисты на Донбассе нарушили режим тишины 60 раз, причем большинство обстрелов было совершено с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один военнослужащий ранен, еще один травмирован, также ранено двое гражданских, трое контужено.

В частности, 17 февраля боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской, в результате чего пострадали три человека.

"Противник произвел прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, ранения получили двое гражданских лиц. При этом используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные силы Украины", - сообщил Залужный.

18 февраля в Луганской области на КПВВ Счастье под обстрел сепаратистов попал гуманитарный конвой Красного Креста.

В результате обстрела поселка Счастье было повреждено административное здание 32-й государственной пожарно-спасательной части. А в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом.

По состоянию на 14:00 18 февраля было зафиксировано 45 нарушений режима тишины на Донбассе.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что обстрелы Украины, фиксируемые за последние 48 часов, - это часть сценария Кремля, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для начала агрессии России против Украины.

Вечером 18 февраля в центре Донецка прогремел мощный взрыв. По информации местных СМИ, у здания "правительства ДНР" около 19:00 был взорван автомобиль.

Залужный обратился к жителям неподконтрольного Донбасса, призвав не верить в заявления руководства сепаратистов о скором наступлении ВСУ и необходимости эвакуироваться в Россию.

"Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности", - заявил Залужный вечером 18 февраля.