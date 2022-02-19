В Луганске взрыв на газопроводе. Боевики готовят провокацию

Пропагандисты опубликовали видео взрыва.

Позже они сообщили о еще одном взрыве в Луганске. Подробностей пока нет.

Ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны заявило о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке с целью их дальнейшего подрыва. ГУР МО призвало дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.





Также сегодня российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, взорвался автомобиль одного из главарей террористической организации ДНР. Никто не пострадал. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.





Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.





Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь.





Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.



