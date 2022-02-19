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Новости
Украина
19 февраля 22, 00:18
В Луганске взрыв на газопроводе. Боевики готовят провокацию
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В Луганске прогремел мощный взрыв на газопроводе "Дружба". Об этом сообщает корреспондент пропагандистского ресурса РИА Новости.
Пропагандисты опубликовали видео взрыва.

Позже они сообщили о еще одном взрыве в Луганске. Подробностей пока нет.


Ранее сегодня Главное управление разведки Минобороны заявило о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке с целью их дальнейшего подрыва.  ГУР МО призвало дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

Также сегодня российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, взорвался автомобиль одного из главарей террористической организации ДНР. Никто не пострадал. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 

Вторые сутки боевики массированно обстреливают позиции ВСУ, провоцируя их на ответный огонь. 

Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

Источник: liga.net
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