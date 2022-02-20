Террористы обстреливают пункт въезда-выезда Счастье: видео

Сегодня, 19 февраля боевики гибридной армии России продолжают обстреливать контрольный пункт въезда-выезда Счастье. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, сегодня с утра российские наемники возобновили обстрелы в сторону гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Террористы ведут обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в ГПСУ, пограничные наряды находятся на позициях.

Обстрелы повреждают инфраструктуру дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения.

Вчера российско-оккупационные войска вели огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов по КПВВ "Счастье". Под огонь боевиков попала гуманитарная колонна, которая возвращалась после доставки груза ООН для гражданского населения временно оккупированного Луганска.





18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ. Погиб военный.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.