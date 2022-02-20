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Украина
19 февраля 22, 14:58
В результате обстрелов пострадали сотрудники ГСЧС
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Спасатели насчитали за сутки 74 обстрела по 39 населенных пунктам. Двое сотрудников службы пострадали.

В результате обстрелов на Донбассе пострадали два сотрудника ГСЧС, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 19 февраля.

По данным ГСЧС, за сутки было произведено 74 обстрела по 39 населенных пунктам.

В результате в Донецкой области повреждено 9 жилых домов, в Луганской области – два жилых дома и одно админздание.

Также без электроснабжения остались 9 населенных пунктов в Покровском, Волновахском и Бахмутском районе, где проживают 1745 человек.

Отмечается, что ремонтные работы будут проводится после согласования режима тишины и гарантий безопасности.

Напомним, в результате обстрелов в первый день обострения были ранены двое военных и пятеро гражданских. А сегодня погиб боец ВСУ.
Korrespondent
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