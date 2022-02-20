В результате обстрелов пострадали сотрудники ГСЧС

В результате обстрелов на Донбассе пострадали два сотрудника ГСЧС, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 19 февраля.

По данным ГСЧС, за сутки было произведено 74 обстрела по 39 населенных пунктам.

В результате в Донецкой области повреждено 9 жилых домов, в Луганской области – два жилых дома и одно админздание.

Также без электроснабжения остались 9 населенных пунктов в Покровском, Волновахском и Бахмутском районе, где проживают 1745 человек.

Отмечается, что ремонтные работы будут проводится после согласования режима тишины и гарантий безопасности.

Напомним, в результате обстрелов в первый день обострения были ранены двое военных и пятеро гражданских. А сегодня погиб боец ВСУ.