В результате обстрелов пострадали сотрудники ГСЧС

В результате обстрелов на Донбассе пострадали два сотрудника ГСЧС, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 19 февраля.
По данным ГСЧС, за сутки было произведено 74 обстрела по 39 населенных пунктам.
В результате в Донецкой области повреждено 9 жилых домов, в Луганской области – два жилых дома и одно админздание.
Также без электроснабжения остались 9 населенных пунктов в Покровском, Волновахском и Бахмутском районе, где проживают 1745 человек.
Отмечается, что ремонтные работы будут проводится после согласования режима тишины и гарантий безопасности.
Напомним, в результате обстрелов в первый день обострения были ранены двое военных и пятеро гражданских. А сегодня погиб боец ВСУ.