В РФ вывезли более 10 тысяч жителей Донбасса - СМИ

В Россию с территории неподконтрольного Украине Донбасса вывезли более 10 тысяч человек, сообщает в субботу, 19 февраля, ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

"Российскую границу пересекли свыше 10,3 тыс. человек, в их числе более 4,5 тыс. граждан России, свыше 5,8 тыс. граждан Украины, 23 гражданина других государств", - говорится в сообщении.

Тем временем, в "ДНР" объявили о приостановке учебного процесса.

Власти самопровозглашенной "республики" обещают, что после нормализации ситуации всех эвакуированных доставят обратно в ОРДО.

А пока в "ЛДНР" объявили всеобщую мобилизацию якобы из-за угрозы наступления ВСУ, хотя украинское руководство опровергает такие планы и давно не ведет активных боевых действий.