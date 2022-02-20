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Новости
Украина
19 февраля 22, 15:34
В РФ вывезли более 10 тысяч жителей Донбасса - СМИ
эвакуация
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Накануне в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили эвакуацию в Россию пожилых людей, женщин и детей.

В Россию с территории неподконтрольного Украине Донбасса вывезли более 10 тысяч человек, сообщает в субботу, 19 февраля, ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах.

"Российскую границу пересекли свыше 10,3 тыс. человек, в их числе более 4,5 тыс. граждан России, свыше 5,8 тыс. граждан Украины, 23 гражданина других государств", - говорится в сообщении.

Тем временем, в "ДНР" объявили о приостановке учебного процесса.

Власти самопровозглашенной "республики" обещают, что после нормализации ситуации всех эвакуированных доставят обратно в ОРДО. 

А пока в "ЛДНР" объявили всеобщую мобилизацию якобы из-за угрозы наступления ВСУ, хотя украинское руководство опровергает такие планы и давно не ведет активных боевых действий.
Korrespondent
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