Депутаты ВР и представителей мировых СМИ попали под обстрел

Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа депутатов Верховной Рады и представителей мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе и вынуждены были спуститься в укрытие. Об этом сообщили в Telegram пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук и советник МВД Антон Геращенко.





Инцидент произошел в зоне ответственности 30-й отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Константина Острожского в пгт Новолуганское. "Журналисты CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом готовится к наступлению на мирную Украину", – написал Геращенко.





17 февраля террористы на Донбассе обстреляли Станицу Луганская. Под обстрел попал детский сад, трое гражданских получили контузии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обстрел был попыткой "операции под чужим флагом", чтобы дискредитировать Украину и дать фейковый повод для вторжения России.

