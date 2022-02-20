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Украина
19 февраля 22, 18:32
Депутаты ВР и представителей мировых СМИ попали под обстрел
обстрел
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Группа депутатов Рады и представителей мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе – видео

Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа депутатов Верховной Рады и представителей мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе и вынуждены были спуститься в укрытие. Об этом сообщили в Telegram пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук и советник МВД Антон Геращенко. 


Инцидент произошел в зоне ответственности 30-й отдельная механизированная бригада ВСУ имени князя Константина Острожского в пгт Новолуганское. "Журналисты CNN, FOXnews, Washington Post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом готовится к наступлению на мирную Украину", – написал Геращенко.


17 февраля террористы на Донбассе обстреляли Станицу Луганская. Под обстрел попал детский сад, трое гражданских получили контузии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что обстрел был попыткой "операции под чужим флагом", чтобы дискредитировать Украину и дать фейковый повод для вторжения России.
liga.net
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