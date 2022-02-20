Три авиакомпании отказались от полетов в Украину. Речь идет о Швейцарских авиалиниях Swiss Airlines, Австрийских авиалиниях и немецкой авиакомпании Lufthansa. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что полеты приостанавливаются до конца текущего месяца.

Швейцарские авиалинии Swiss Airlines даже отказались от использования неба Украины для транзитных рейсов.

По словам представителя Австрийских авиалиний, формально приостановка начинает действовать с воскресенья, но в этот день еще будут совершены отдельные рейсы, чтобы пассажиры могли вернуться в свои страны.

Министерство инфраструктуры просит украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика Lufthansa. С 21 февраля он неделю не будет летать в Киев и Одессу, сообщается на Facebook-странице МИУ.

Отмечается, что Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу. Ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля. Отдельные рейсы из Киева и Одессы будут совершаться еще сегодня и завтра.

Сообщается, что на сегодня прорабатываются несколько решений. В частности, Lufthansa может передать возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

"Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиаперевозчиками о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршруты, которые компания Lufthansa Group не сможет оперировать", - говорится в сообщении.

Напомним, Ryanair заверил, что будет летать в Киев до "советского" вторжения.