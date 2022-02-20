На Донбассе погибли двое военных, четверо ранены

На Донбассе по состоянию на 17 часов 19 февраля со стороны вражеских войск зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Есть жертвы. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате обстрела двое военных получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Еще четверо раненых военнослужащих находятся в лечебных учреждениях.

Отмечается, что противник обстрелял шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов, Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза была обстреляна Староконстантиновка - из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, три раза Новоселовка - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Под обстрелы также попали Болотено, Водяное, Широкино, Мироновский, Новоигнатовка, Светлодарск, Майское, Лобачево, Авдеевка, Счастье, Луганское, Крымское, Марьенка, Опытное, Новолуганское, Шумы, Троицкое

Зайцево, Богдановка и другие населенные пункты.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

Напомним, народные депутаты и журналисты во время поездки на Донбасс 19 февраля попали под обстрел.

Также сообщалось, что в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами готовят серию террористических актов.



