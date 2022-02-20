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Новости
Украина
20 февраля 22, 09:34
Пункт пропуска Счастье закрыли из-за обстрелов
Пункт пропуска Счастье
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Противник демонстрирует свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, отметили в штабе ООС.
Противник демонстрирует свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, отметили в штабе ООС.

Контрольный пункт въезда-выезда Счастье в Луганской области закрыт из-за регулярных обстрелов на период существования угрозы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 февраля.

Указано, что противник "все время демонстрирует свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения".

"Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, прошедших суток 19 февраля, трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ Счастье. Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ Счастье является нарушением норм международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Военные констатировали, что не могут гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ Счастье.

"Осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ Счастье на период существования угрозы. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании поездок", – резюмировали в штабе.

Напомним, за сутки 19 февраля на Донбассе зафиксировали рекордные 136 нарушений режима прекращения огня. Сепаратисты 116 раз применили запрещенные "Минском" артиллерию и  минометы. ВСУ понесли потери.

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