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Новости
Украина
20 февраля 22, 09:36
На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ потери
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Противник 116 раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ адекватно реагируют, отметили в штабе.
Противник 116 раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ адекватно реагируют, отметили в штабе.

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 136 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли двое украинских военных, четверо ранены и еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 февраля.

Указано, что 116 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Враг вел обстрелы по всей линии разграничения из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, разных типов гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

За текущие сутки со стороны сепаратистов восемь нарушений, семь из которых с применением артиллерии и минометов.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 18 февраля на Донбассе зафиксировано 66 нарушений режим прекращения огня. Тогда обошлось без потерь среди военных и гражданских.
Korrespondent
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